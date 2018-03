Kroll nega ter relação com caso

A Kroll, empresa de consultoria e gerenciamento de riscos, rebateu ontem as informações contidas no relatório da Operação Satiagraha de que um de seus funcionários teria participado de ações de espionagem a serviço do banqueiro Daniel Dantas. O diretor-executivo da empresa, Eduardo Gomide, disse ao Estado que o militar israelense Avner Semesh, citado no relatório da PF como especialista em espionagem, jamais trabalhou para a Kroll. "Ele não é nosso funcionário ou ex-funcionário ou mesmo conhece as nossas instalações", disse Gomide. "Nunca encontramos esse cara, nem mesmo em eventos." De acordo com o relatório da PF, o banqueiro contatou Semesh para "implementar espionagem (que é sua especialidade) e investigação ilegal contra magistrados federais da cidade de São Paulo". Nas ações que desembocaram na Operação Satiagraha, a PF chegou a alertar o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal, sobre a suposta espionagem de Dantas. A suspeita da PF baseia-se numa conversa entre a diretora do departamento jurídico do Opportunity, Danielle Silbergleid Ninnio e outro funcionário do grupo. Eles citam Shemesh e dizem que o militar, atualmente na reserva, é o "Avner da Kroll". "Não sei por que esse senhora fez isso", disse Gomide. "Mas é quem tem que explicar isso." O executivo lembrou que a Kroll manteve um contrato de consultoria com Dantas em 2004. Desde aquele ano, porém, não executa mais trabalhos para o banqueiro ou para qualquer empresa do grupo Opportunity. "Não fazemos grampos, não espionamos ninguém", afirmou Gomide. Em 2004, durante a chamada Operação Chacal, a PF investigou a suposta participação de Dantas e da Kroll em grampos feitos contra desafetos do banqueiro e integrantes do governo federal. "Investigaram e não encontraram nada contra a Kroll, pois não fazemos nada de ilegal", disse o diretor. "Temos 40 funcionários no Brasil e fazemos auditorias e reestruturamos empresas. Os nossos são serviços legítimos." Na briga que se seguiu entre Dantas e seus antigos parceiros da Telecom Itália, os relatórios da Kroll produzidos para o banqueiro foram usados como prova em processo na Justiça italiana. "A Telecom Itália manipulou nossos relatórios, como provamos mais tarde", disse o diretor.