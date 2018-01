Kirchner diz não ter dúvidas sobre reeleição de Lula O presidente argentino Néstor Kirchner declarou hoje um enfático respaldo à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em discurso na cerimônia de assinatura do acordo automotivo entre os dois países - que foi mais conveniente para a Argentina do que para o Brasil -, Kirchner afirmou que a relação brasileiro-argentina será consolidada em "um segundo mandato de Lula". Kirchner mostrou-se confiante nas chances de seu colega: "Não tenho dúvida alguma disso." E sustentou que o eventual segundo mandato de Lula é o que "espera a maioria dos argentinos". A relação de Kirchner com Lula passou por altos e baixos, com brigas, intrigas e ameaças de ruptura. Em abril de 2003, quando era candidato às eleições presidenciais argentinas contra o candidato da centro-direita, o ex-presidente Carlos Menem, Kirchner - até então um desconhecido governador da província de Santa Cruz - obteve uma cálida recepção por parte de Lula em Brasília. Na época, Menem era encarado como o potencial "fim" do Mercosul, e portanto, valia a pena apostar no ignoto Kirchner. Para o candidato argentino, a foto com Lula rendeu pontos a mais em sua popularidade, já que na ocasião, o presidente brasileiro - cujo governo ainda não havia se envolvido em casos de corrupção - possuía excelente imagem entre os argentinos (sua imagem era superior a da maioria dos políticos argentinos). Após a posse de Kirchner, analistas políticos indicavam que surgia no Cone Sul uma nova "dupla dinâmica". Mas o idílio durou pouco. No fim de 2003, Kirchner já estava melindrado com Lula pela falta de apoio nas negociações com o FMI. E em julho de 2004, Kirchner desferiu uma intensa ofensiva comercial contra os produtos brasileiros, além de torpedear todas as candidaturas brasileiras a organismos internacionais. Mas, desde agosto do ano passado, o "bicho-papão" da política externa argentina deixou de ser o Brasil. O posto foi ocupado pelo Uruguai, país com o qual mantém duro conflito por causa da construção de duas fábricas de celulose. Kirchner voltou a referir-se a Lula como "meu amigo".