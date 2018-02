Kátia Abreu tenta garantir instalação de CPMI do Campo No dia seguinte à exibição, pela televisão, de representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) derrubando pés de laranja de uma fazenda da Cutrale, no interior de São Paulo, a senadora Kátia Abreu (DEM-TO) informou que conseguiu 24 assinaturas entre os senadores para tentar novamente instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre a denúncia de contratos irregulares entre a organização e o governo, feita pela revista Veja e o jornal O Estado de S. Paulo. "Estou confiante de que amanhã vamos conseguir todas as assinaturas", disse.