Kátia Abreu reclama da falta de apoio do PMDB

BRASÍLIA - A ministra da Agricultura, Kátia Abreu (PMDB), queixou-se nesta segunda-feira (21) da falta de apoio por parte da cúpula de seu partido. O lamento ocorreu durante a reunião realizada na casa do líder do partido no Senado, Eunício Oliveira (CE).

Neófita na sigla, Kátia aproximou-se da presidente Dilma Rousseff nos últimos meses e chegou a ser cotada para assumir a Casa Civil no lugar de Aloizio Mercadante (PT). A cúpula do partido desaprovou a ideia.

No fim de semana, lideranças do partido fizeram chegar ao Palácio do Planalto que não aceitariam a ministra da Agricultura como interlocutora do PMDB com o Executivo, especialmente em relação a assuntos relacionados à reforma ministerial.

Na reunião na casa de Eunício, Kátia fez questão de ressaltar que “não quer tomar o lugar de ninguém”. “O meu líder é o líder”, disse ela, indicando o senador Eunício Oliveira.