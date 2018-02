Kátia Abreu quer identificar grupos que apoiam o MST A presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), afirmou hoje que pretende identificar grupos dentro do governo que apoiam o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). "Vamos investigar o que acontece nos bastidores do Incra, do MST e do Ministério do Desenvolvimento Agrário", enumerou.