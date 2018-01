Kátia Abreu diz que PSD não faz 'toma lá, dá cá'

"Acredito que isso não está na pauta. Nossa conversa interna no partido é que essa não seria uma preocupação do partido", afirmou a senadora após deixar o Palácio do Planalto, onde participou de reunião para tratar da medida provisória que altera as regras de operação de portos. "Não faríamos uma condicionante ao governo no "toma lá, dá cá". "Queremos dar esse apoio incondicional naquilo que for bom para o País, independente de ministério", disse a senadora.

A senadora ainda brincou com especulações de que poderia assumir o Ministério da Agricultura. "Até agradeço. Faz bem para o currículo pelo menos ser citada", afirmou.