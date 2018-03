Kátia Abreu diz que não haverá 'busca às bruxas' em comissão de supersalários

BRASÍLIA - A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), que será relatora da comissão que vai analisar salários extra-teto, escreveu em sua conta no Twitter que não fará perseguição a nenhum dos Três Poderes. "Não farei busca às bruxas e não concordo em desmoralizar os Poderes", escreveu a senadora, afirmando que vai trabalhar com racionalidade e pragmatismo.

Kátia defendeu que é preciso "passar tudo a limpo, corrigir equívocos, privilégios e a política de conchavo". "Há distorções? Sim. Então vamos corrigir", escreveu.

A comissão foi instalada na semana passada após anúncio do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Apesar de destacar que o colegiado vai analisar casos de salários acima do teto em todos os poderes da República, a iniciativa de Renan se uniu a outras atitudes do peemedebista contra o Judiciário e o Ministério Público, instituições que ele citou diretamente ao mencionar supersalários.

No mesmo anúncio, Renan também se comprometeu com a retomada do projeto de lei sobre o abuso de autoridade, também muito criticado por entidades do setor.