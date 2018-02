Kátia Abreu diz desprezar Carlos Minc 'e os seus' A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) evitou comentar a afirmação feita esta noite pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, de que, se ela senadora fosse presidente da República, no lugar de criar o Bolsa-Família, instituiria o "Bolsa-Latifúndio". "Isso não merece resposta", disse ela à Agência Estado, logo após encerrar seu pronunciamento no plenário do Senado. No final de seu discurso, no entanto, sem saber do comentário do ministro, Kátia disse que desprezava "o ministro e os seus" e afirmou que Minc "não fazia parte da sua poesia, bem como não fazia parte da poesia do Brasil". A frase foi inspirada em versos do poeta Carlos Drummond de Andrade.