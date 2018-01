Kátia Abreu deixa o DEM e diz que PSD terá 40 deputados

No discurso no plenário do Senado, ela disse que não deixa o partido motivada por desavenças. Afirmou ainda que o PSD não estará alinhado com a oposição que "tem sempre que dizer não como se fosse uma empresa de demolição", e nem ao governo "onde é obrigatório dizer sim".

A senadora admitiu que foi consultada sobre a possibilidade de presidir a nova legenda, mas garantiu que não está em campanha e defendeu que o partido tenha uma eleição para definir seu comandante.

A bancada federal de 40 deputados seria formada por parlamentares de diversos partidos da oposição e da base aliada, segundo ela. Até agora, sete deputados do DEM já anunciaram que pretendem migrar para o PSD. Outros sete do PPS também já comunicaram aos criadores do novo partido que migrarão.

"Os que têm nos procurado têm reclamado muito da ditadura partidária em várias legendas", disse. A senadora explicou que até agosto o PSD pretende ter seu registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e para isso terá que colher cerca de 500 mil assinaturas. "Faremos isso nos próximos dois meses."

Segundo ela, o governador do Amazonas, Omar Aziz (PMN), já informou aos criadores do PSD que migrará para a nova legenda e que o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (DEM), ainda está estudando a possibilidade.

"Ele deseja trocar, mas está estudando o melhor momento. Depende da composição no Estado", disse. A senadora afirmou que caso Colombo migre para o PSD o ex-senador e ex-presidente do PFL (antigo nome do DEM), Jorge Bornhausen também ingressa no novo partido. "Vem todo mundo, daí."

A senadora revelou ainda que em recente conversa com o líder do DEM na Câmara, ACM Neto (BA), ele manifestou o desejo de migrar para o PSDB caso seu partido sofra uma grande baixa.

"Ele me disse há três semanas, e não pediu sigilo, que se houvesse uma saída forte do DEM, iria para o PSDB", contou ela, que avaliou que isso só poderia ser feito por meio de uma fusão entre as duas legendas de oposição.

ACM Neto, no entanto, desmentiu a senadora. "Ela está faltando com a verdade. Hora nenhuma eu disse isso. Ela só pode estar tentando criar mais confusão. Está tentando gerar desconfiança sobre a viabilidade do partido", rebateu.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)