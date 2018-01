Kátia Abreu chora em plenário ao defender agricultores

De acordo com a senadora, o ministro disse que "sem o Bolsa Família, os trabalhadores estariam totalmente à mercê do trabalho escravo, que os produtores rurais do País são escravocratas". "As palavras devem ser medidas, as palavras devem ser calculadas em todos os momentos, principalmente pelas autoridades públicas de um país, de uma cidade ou de um Estado", afirmou a senadora, em plenário.

Emocionada, Kátia Abreu disse: "Reconheço que todos os setores da economia cometem erros em algum momento. Nós estamos procurando melhorar". "Nós queremos a paz no campo, nós queremos buscar as diferenças, nós queremos corrigir os erros praticados pela pessoas de boa fé. As pessoas de má fé não são da competência da CNA".

Kátia Abreu lembrou ainda que este ano outros dois ministros de Estado fizeram duras críticas ao setor agropecuário. "Primeiro, o ministro do Meio Ambiente (Carlos Minc) refere-se aos agricultores do Brasil, de Norte a Sul, como pessoas vigaristas; depois, dois meses após, eu tive de assistir ao ministro do Desenvolvimento Agrário (Guilherme Cassel) se referir aos produtores rurais como senhores feudais", relembrou a senadora.