''kassabinho'' para crianças O prefeito Gilberto Kassab (DEM) fez um corpo-a-corpo no início da tarde em uma rua de comércio na Lapa, zona oeste. Acompanhado pelo seu boneco de campanha, "Kassabinho", ele aproveitou para pedir voto e brincou com uma criança. Pela manhã, visitou as obras de Interlagos e recebeu a visita do padre Marcelo Rossi e do bispo da Diocese de Santo Amaro, Fernando Figueiredo. Ambos negaram que a Igreja defenda qualquer partido político, mas disseram ter uma gratidão com o prefeito por causa de suas realizações na cidade. "Não tem caráter eleitoral essa vista", disse Kassab.