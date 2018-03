Kassab volta a sinalizar aproximação entre PSD e Dilma

Kassab participou hoje, na sede da Prefeitura de São Paulo, de solenidade de posse do secretário de Esportes, Lazer e Recreação, Bebetto Haddad, e do secretário de Participação e Parceria, Uebe Rezeck. A cerimônia foi acompanhada pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), que não falou com os jornalistas.

No evento, Kassab disse ainda que torce, como brasileiro e como prefeito, para que o governo da presidente Dilma Rousseff dê certo. "Tenho dito ao vice-presidente que pode contar com São Paulo para ajudar a superar os imensos desafios que o Brasil tem pela frente. A campanha acabou e agora todos os que são brasileiros precisam torcer para que dê certo". Ainda no DEM, Kassab apoiou em 2010 a candidatura do ex-governador José Serra (PSDB) ao Palácio do Planalto.

O prefeito considerou ainda que os políticos egressos do DEM, a sua antiga legenda, têm o direito, dentro das regras e da legislação, de fazer "suas opções partidárias". "São pessoas que acreditaram na ideia do partido novo e estão se transferindo para ele". A última baixa da sigla foi a do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que irá rumar para o PSD. A cerimônia de hoje, bastante movimentada, contou ainda com uma manifestação, promovida do lado de fora da sede da Prefeitura, de cerca de 50 pessoas, que pediam a valorização dos servidores públicos.