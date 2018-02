Kassab visita unidade de saúde assaltada O prefeito Gilberto Kassab (DEM) visitou ontem a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Campo Limpo, zona sul, que foi roubada na noite de anteontem por assaltantes armados, e falou como candidato ao pregar uma busca "impiedosa" aos assaltantes. Cercado por policiais e assessores, Kassab garantiu: "Vou fazer uma verdadeira cruzada para recuperarmos esses equipamentos, não teremos dó." A visita não estava programada. O prefeito vistoriava uma unidade de saúde em um bairro próximo, quando comunicou a imprensa que passaria pelo local. Com seu staff de campanha e de prefeito, ele se dirigiu à UBS, onde dezenas de policiais civis o esperavam. Até mesmo o helicóptero do Departamento de Investigações Criminais foi disponibilizado para a operação. "Equipamento público é sagrado, em especial de saúde e educação. Os criminosos que entendam isso. Não vamos dar sossego para esses criminosos", garantiu o prefeito, que falou em parceria com a Polícia Civil, mas admitiu que o município poderia colaborar apenas com "informações".