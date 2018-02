Kassab vê polarização entre Dilma e Marina

De acordo com Kassab, esse é um novo momento na campanha e que surgiu depois da fatalidade da morte do Eduardo Campos. "Porém, não podemos esquecer que pesquisas sempre foram boas para a Marina, até quando simulavam seu nome antes de ser vice do Eduardo".

Para ele, somente a partir da segunda quinzena de setembro será possível ter uma certeza sobre "esse novo quadro, essa nova realidade". Kassab fez as declarações ao jornal O Estado de S.Paulo durante visita a Barretos neste sábado, 30, onde ficou por bom tempo.

Ele visitou a tradicional Festa do Peão e ainda se reuniu com políticos locais e candidatos a deputado da regão. Segundo Kassab, todos ficaram de assinar uma carta de compromisso, inclusive ele, voltada aos interesses da população local.