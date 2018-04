Kassab terá R$ 38,8 bi para gastar em ano eleitoral O orçamento de São Paulo para 2012 engordou R$ 700 milhões e vai chegar a R$ 38,8 bilhões - 19,3% mais que as receitas deste ano. Com a justificativa de que o governo federal espera crescimento de 5% do PIB e expectativa de vender mais R$ 200 milhões em bens da Prefeitura, a nova previsão de gastos para o ano eleitoral foi apresentada nesta segunda-feira na Comissão de Finanças pelo vereador Milton Leite (DEM) e teve a legalidade aprovada por 5 votos a favor e 2 contra.