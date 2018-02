Kassab tenta pegar carona em prestígio de campeão olímpico O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), pegou carona na homenagem ao nadador brasileiro medalha de ouro em Pequim, César Cielo, que chegou ontem a São Paulo, e aproveitou para, timidamente, fazer campanha. No meio da tarde, pouco mais de uma hora antes da chegada do nadador, que foi recepcionado no Clube Pinheiros, a prefeitura divulgou uma agenda complementar do prefeito informando que ele estaria no evento. Kassab compôs a mesa montada para a coletiva de Cielo à imprensa. Na cadeira entre o nadador e o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, ele falou "do orgulho da cidade" pela atuação do nadador. "A vitória de César demonstra o quanto o esporte deve ser lembrado no nosso país e que o poder público tem obrigação de investir na formação dos atletas", afirmou o prefeito. Kassab aproveitou para falar de sua promessa de construção de uma vila olímpica, em Cidade Tiradentes, zona leste. O projeto, lançado recentemente por ele, vai atender 65 mil jovens em uma área de 400 mil metros quadrados. COLABOROU AMANDA ROMANELLI