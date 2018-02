Kassab tem a pior avaliação entre prefeitos das principais capitais

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta Gilberto Kassab (PSD), prefeito de São Paulo, como o pior administrador público entre as seis principais capitais do País. Foram ouvidas 1.075 na cidade nos dias 19 e 20 de julho. Numa escala de 0 a 10, elas deram nota 4,4 ao prefeito.

A avaliação é a segunda pior obtida por Kassab desde que assumiu a prefeitura de São Paulo, em 2006. Sua nota mais baixa foi 3,9, em março de 2007, quando tinha um ano de mandato. A melhor avaliação foi em outubro de 2008, mês de sua reeleição, com nota de 6,6. Nas últimas seis pesquisas promovidas pelo Datafolha, Kassab ficou com menos de 5.

Além de São Paulo, as demais capitais avaliadas foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Recife. Quem obteve a maior pontuação foi Márcio Lacerda (PSB), prefeito da capital mineira, com 6,4, seguido por Eduardo Paes (PMDB), do Rio de Janeiro, com 6,3. Ambos são candidatos à reeleição e lideram com folga as pesquisas de intenção de votos em suas cidades.

O terceiro lugar ficou com José Fortunati (PDT), de Porto Alegre, com 6,1. Luciano Ducci (PSB), de Curitiba, aparece em quarto com nota 5,6 e João da Costa (PT), de Recife, em quinto lugar com nota 5.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na avaliação das gestões municipais, foi pedido aos pesquisados que avaliassem o desempenho dos prefeitos como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Kassab tem seu trabalho apontado como ruim ou péssimo por 39% dos pesquisados. Somente 20% avaliou como ótimo ou bom. Lacerda tem 51% de aprovação, contra 12% de rejeição a sua gestão.

O Datafolha também perguntou sobre o maior problema em cada cidade e, coincidentemente, saúde foi o mais mencionado em todas. Somente em São Paulo, 29% dos entrevistados lembraram do tema.