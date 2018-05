Kassab supera Alckmin em estrutura

Além de comandar a prefeitura da maior cidade do País, com um Orçamento de R$ 25 bilhões, o candidato do DEM, Gilberto Kassab, tem mais estrutura de rua do que seu adversário Geraldo Alckmin (PSDB) na batalha por uma vaga no segundo turno da eleição. O DEM e seus aliados tucanos têm mais comitês, mais peruas que rodam a cidade e um exército de militantes pagos de pelo menos 1.100 pessoas para fazer o corpo-a-corpo da campanha, visitações em ruas e bandeiraços nas 31 sub-regiões da capital. De ambos os lados, como em uma guerra, a estratégia de campo e o número exato de homens em combate são mantidos em segredo. A reportagem, porém, apurou com as coordenações das duas campanhas qual a estrutura mínima que tem ganhado as ruas. Segundo o coordenador da infantaria kassabista, o tucano Sérgio Kobayashi, foram inaugurados 31 comitês, um em cada região de subprefeitura da cidade. A reportagem apurou que, em média, 20 pessoas trabalham em cada comitê. Na equipe motorizada, são 70 Kombis adesivadas espalhadas por todas as regiões da cidade, cada uma transportando sete militantes - pagos por meio de cooperativas. Nesta semana também foram colocados na rua cinco "kassabinhos", bonecos infláveis de 2 metros usados como fantasias, além de materiais do personagem. Além das bandeiras, cada um dos cerca de 500 visitadores do DEM carrega panfletos regionalizados, com a descrição das obras executadas pela prefeitura em cada uma das 31 subprefeituras. Há 15 dias, quando as estruturas de campanha de rua foram aumentadas em decorrência no tensionamento da disputa, o comando decidiu contratar os Correios para distribuir kits compostos de bandeirolas, adesivos e panfletos na casa dos eleitores. Do lado tucano, a estrutura é bem mais modesta. A frota de Kombis na rua é menos da metade da do adversário - apenas 20 carros. O número de comitês também é inferior. São apenas 9. O material de campanha não é tão diversificado. A discrepância, diz o coordenador de mobilização de Alckmin, deputado Júlio Semeghini, não assusta. "Temos uma militância aguerrida que está bastante empolgada", afirmou. CONFRONTO Até o momento, não foram registrados casos de enfrentamento entre militantes do PSDB e do DEM nas ruas. Nesta semana, porém, um episódio ocorrido na Favela Pantanal, quando cabos eleitorais de Alckmin bandeiravam em um local onde seria realizado um evento com o governador José Serra (PSDB), é prova de que o conflito ainda pode existir. Os soldados azuis de Alckmin e os verdes de Kassab invadiram a favela durante o evento para uma guerra de bandeiras. Os cerca de 50 cabos eleitorais do PSDB, que chegaram ao local primeiro, ficaram em segundo plano quando entrou em cena a infantaria do DEM, que apareceu com seus mais de 200 soldados. COFRE A maior estrutura de campanha é reflexo direto do maior poder de compra da campanha de reeleição do prefeito. Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não ter colocado no ar a segunda prestação de contas de Kassab, a reportagem apurou que já foram usados R$ 10,4 milhões dos R$ 30 milhões que ele estipulou como teto. A coordenação da campanha não confirmou o valor e disse que esperará a Justiça Eleitoral disponibilizar os dados. No PSDB, os gastos foram bem menores, segundo declaração disponibilizada pela própria campanha. Até agora, os tucanos investiram R$ 4,1 milhões na campanha de Geraldo Alckmin.