Kassab sugere que Serra dirija negociações

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) lançou um aceno ao apoio de seus aliados naturais no segundo turno: "Cumprimento os candidatos que não chegaram ao segundo turno, em especial Soninha e Geraldo Alckmin", disse ele a centenas de pessoas que inesperadamente lotaram seu comitê de campanha. Quando ele citou o tucano Alckmin, uma chuva de aplausos veio da platéia. Kassab conteve os ânimos. Disse que "os entendimentos com partidos e candidatos que não foram para o segundo turno serão feitas pelas instâncias partidárias". A afirmação reforça estratégia de seu partido de não negociar apoio diretamente com o candidato derrotado Geraldo Alckmin, mas deixar que as duas legendas - DEM e PSDB - acertem o apoio natural dos tucanos à candidatura Kassab no segundo turno. Quem vai comandar as conversas em seu nome é Guilherme Afif Domingos, coordenador de sua campanha, comentou ele com amigos. REENCONTRO O reencontro definitivo entre DEM e PSDB, que já começou a ser costurado na semana passada, deve hoje mesmo ter importante passo. Uma conversa entre o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen, ainda sem local definido, deve selar as condições do acordo com os tucanos ligados a Alckmin. Várias vezes durante a noite, enquanto acompanhava num telão a marcha das apurações, ele disse que conta como certo o apoio de Soninha Francine (PPS) à sua candidatura. Quanto a Alckmin, o prefeito se perguntava qual seria a reação do tucano depois de encerrada a apuração. Houve quem esperasse que Alckmin ligasse para o prefeito, pelo menos para cumprimentá-lo. Mas até as 23 horas isso não tinha acontecido. O caminho a ser seguido por essas negociações, disse e repetiu Kassab, será dado pelo governador José Serra, a quem ele credita o seu sucesso na prefeitura. "Todos sabem que somos aliados, Democratas e PSDB. Essa aliança tem um líder em São Paulo: é José Serra. Portanto, caberá a ele liderar o processo sucessório no Estado. Eu posso afirmar que estaremos juntos com o PSDB, juntos com o governador José Serra no encaminhamento que ele der em relação ao processo sucessório no Estado", disse ele mais cedo. A presença em massa de tucanos ao lado do prefeito ontem durante suas visitas a seções de votação é mostra de que a aliança, com Alckmin fora da disputa, está garantida. Além de secretários de governo tucanos, vereadores, como Gilberto Natalini, grudaram no prefeito para reafirmar apoio ao candidato do DEM. O resultado surpreendente de Kassab no primeiro turno, disputando voto a voto o primeiro lugar com a favorita Marta Suplicy, animou o prefeito e sua assessoria. Mas eles tiveram uma medida de como as coisas mudaram com a apuração de ontem: calcularam mal a ida ao comitê de campanha para um breve pronunciamento. A entrevista coletiva marcada para o local teve de ser suspensa, tal o número de pessoas e jornalistas que envolveu o candidato.