Kassab sugere que Dilma busque eleitores tucanos

Segundo o Ibope, Marina Silva aparece cinco pontos porcentuais abaixo de Dilma no primeiro turno, mas venceria a presidente por nove pontos porcentuais de diferença no segundo turno, caso as eleições fossem hoje. No mais recente levantamento feito pelo instituto, o candidato tucano Aécio Neves aparece com 19%, dez pontos porcentuais abaixo de Marina no primeiro turno.

De acordo com três pessoas que participaram do encontro do Conselho Político na noite de ontem, Kassab afirmou que é preciso trabalhar com parte do eleitorado tucano a ideia de que Marina representaria um risco para a estabilidade econômica do País. De acordo com os presentes, Kassab disse ainda que "é fundamental" convencer esses eleitores, refratários ao PT, que Dilma ao menos representa estabilidade. A ideia porém não ganhou adeptos.