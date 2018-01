Kassab separa mais verba para propaganda

A princípio, Kassab havia previsto para este ano um investimento de R$ 30,4 milhões para "publicações de interesse do município". Esse montante, porém, já foi ampliado pelo prefeito para R$ 76,3 milhões até o fim de outubro. Isso representa, no total, um crescimento de 142% na verba publicitária.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura alegou que o dinheiro extra será usado em campanha de prevenção à dengue, que será feita em duas etapas. A primeira, neste mês, alertará para as chuvas e criadouros de mosquito. A segunda, até março, para os sintomas da doença.

Kassab sancionou ontem o projeto de lei que aumenta o IPTU de 2010 em até 45%. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Cidade. A proposta, do próprio prefeito, havia sido aprovada na quarta-feira pela Câmara. O reajuste médio será de 31%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.