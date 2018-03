Kassab se reúne com lideranças e atrai políticos de peso Desde que lançou o PSD que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, vem visitando várias cidades do País a fim de reunir lideranças políticas para engrossar as fileiras do partido. Em Alagoas não foi diferente. Ele já desembarcou no aeroporto Zumbi dos Palmares, vindo do Piauí, sendo esperado por lideranças políticas de vários partidos com representatividade no Estado, do PTB do usineiro e deputado federal João Lyra, ao PP do prefeito de Maceió, Cícero Almeida.