Kassab se diz satisfeito com pesquisa Datafolha O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), disse hoje ter ficado bastante satisfeito com o resultado da pesquisa Datafolha divulgado ontem, na qual aparece liderando as intenções de voto na pesquisa espontânea para as eleições municipais da capital paulista e que mostra um aumento das avaliações positivas em relação ao seu governo. "Isso nos deixa bastante felizes e motivados a continuar o trabalho junto com a excelente equipe que temos", disse ele na primeira plenária do ano realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Apesar disso, Kassab ressaltou que sua principal preocupação no momento é administrar a cidade e negou que a terceira posição que ocupa na preferência dos eleitores na pesquisa estimulada diminua as suas chances de candidatura na disputa pela cabeça de chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin(PSDB)."No momento certo vamos discutir as questões das alianças e das candidaturas" declarou. "Vou dar uma prioridade muito grande à manutenção da aliança" acrescentou. Ao falar sobre a aliança entre PSDB e DEM, o prefeito disse ainda considerar que o melhor caminho para o País em 2010 é a eleição de José Serra (PSDB) para a presidência da República. "Mas essa é uma posição pessoal e isolada. Vou sustentá-la porque acho que Serra está muito bem preparado e fez excelentes gestões nos cargos públicos que ocupou", finalizou. Kassab rejeitou a idéia de que sua candidatura para a Prefeitura seja um projeto pessoal, embora também a considere "natural". "Eu ficaria muito feliz se pudesse continuar administrando a cidade de São Paulo", declarou.