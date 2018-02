Kassab revida críticas feitas por Alckmin no rádio O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV já provocou atrito entre dois ex-aliados da capital paulista, o atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, e o ex-governador e candidato pela coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) à Prefeitura, Geraldo Alckmin. Nas inserções diárias, em um spot de rádio, o tucano criticou a falta de médicos na Capital. Ao saber da crítica, Kassab revidou: "Ele, que foi governador, tem uma participação importante nessa falta de médicos. Por que nos 12 anos que ele esteve no governo do Estado não se preocupou em trazer médico para a cidade? A minha parte eu fiz." Apesar das críticas, Kassab disse que pretende contar com o apoio do candidato tucano em um eventual segundo turno das eleições. "A candidatura de Alckmin tem perdido pontos, enquanto eu vou crescer", afirmou Kassab. "Vou querer o apoio de Alckmin e do PSDB no segundo turno". Em agenda oficial, Kassab vistoriou no final da manhã de hoje uma usina de reciclagem de asfalto no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.