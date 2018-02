Kassab recorre de multa por uso de máquina pública O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no rumo certo" (DEM, PMDB, PR, PV, PRP e PSC), Gilberto Kassab, recorreu ontem ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) da multa de R$ 42.564 aplicada pela Justiça Eleitoral por uso da máquina pública em sua campanha. No recurso, informou a assessoria de Kassab, o candidato argumenta que "não houve ato ilícito" em sua atitude de pedir aos subprefeitos "ações" nos locais em que o Instituto Datafolha colhia dados para uma pesquisa de intenção de votos. Um e-mail de 23 de julho, endereçado a 26 subprefeitos com o pedido de Kassab, foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo. Na época, o prefeito disse que o objetivo do comunicado era evitar a ação de adversários políticos nos locais de pesquisa. No entanto, a Justiça Eleitoral entendeu que ele usou "servidores públicos para campanha eleitoral durante o horário de expediente", o que "caracterizou uso da máquina administrativa, desvirtuamento de função pública e abuso de poder político".