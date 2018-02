Kassab quer trocar índice de correção da dívida de SP O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, aproveitou as comemorações dos 10 anos de criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para propor a troca do índice de correção da dívida que a cidade tem hoje com o governo federal. Segundo ele, o débito do município está hoje em R$ 39,5 bilhões porque a correção é feita por meio do IGP-DI mais 9% ao ano. "Para fins de comparação, mesmo com o recente aumento, a Selic ainda é inferior a 10% ao ano", comentou.