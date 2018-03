Kassab quer foco em programa de governo Em seu segundo dia de campanha em horário de almoço, o prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), foi ao Mercado Municipal de São Paulo, no centro. Entre sanduíches de mortadela, queijos e vinhos, pediu votos ao eleitorado em uma caminhada de cerca de uma hora. Mais uma vez, Kassab se esquivou de fazer críticas aos adversários e concentrou seu discurso no programa de governo. "Eu não estou ignorando ninguém. Eu estou preocupado em mostrar minhas propostas e mostrar que São Paulo melhorou", reagiu. As propostas de Kassab, porém, ainda não têm data definida para serem apresentadas à população, já que o programa de governo do DEM ainda não está pronto. "Não tem sentido uma candidatura que foi registrada agora, que passou por uma convenção duas semanas atrás, fazer em duas semanas um programa de governo", afirmou o prefeito. Segundo Kassab, sua situação é "peculiar", já que os tucanos que fazem parte de sua gestão participarão da construção do programa, apesar da candidatura própria de Geraldo Alckmin (PSDB). "É um governo que tem integrantes do PSDB e, se é um governo de continuidade, eles participarão das discussões." Na caminhada pelo mercado, ele encontrou um morador de Guaianases, na zona leste, que o parabenizou pelas obras na região. "Posso contar com seu voto?", emendou Kassab.