Kassab propõe acordo ao MP para evitar ação O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), depôs ontem em um inquérito instaurado para apurar irregularidades no contrato do município com a Controlar - empresa responsável pela inspeção veicular. O prefeito ficou três horas na sede do Ministério Público Estadual (MPE), onde prestou esclarecimentos ao promotor Roberto Antônio de Almeida Costa. Esse foi o último depoimento no inquérito que pode colocá-lo como réu, caso o MPE decida entrar com ação de improbidade administrativa.