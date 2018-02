Kassab propõe a Marta comparação entre mandatos O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato do DEM à reeleição, alfinetou a ex-prefeita e candidata do PT, Marta Suplicy, no debate desta noite da Rede Bandeirantes. Kassab propôs a Marta fazer uma comparação entre os dois governos e disse que num ponto ela ganharia: "Quem criou mais taxas?", ironizou. Marta não rebateu a acusação e disse que recebeu os hospitais sucateados da antiga gestão Celso Pitta, da qual Kassab foi secretário. Ele afirmou que a prioridade da gestão é a saúde e que 20% do orçamento são destinados a essa área. "Nunca antes na história dessa cidade se investiu tanto em saúde", afirmou. A candidata do PT respondeu dizendo que a saúde é uma dificuldade em todas as cidades. "Foi problema na minha gestão e é problema na sua gestão", disse, citando que 70% da população da capital paulista reprovam a gestão da saúde no município.