Kassab promete transparência no 2º mandato em SP Reeditando promessas feitas por antecessores, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) definiu ontem ?transparência total? como a marca do seu segundo mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Em um discurso de posse com propostas bastante genéricas, Kassab prometeu ainda investimentos em saúde, educação e transporte. ?Aproveito este momento para determinar a todos os membros do governo, aqui reunidos, uma primeira diretriz que deve marcar esta administração: transparência total?, disse Kassab. ?Vamos usar todos os recursos da tecnologia disponíveis para que os atos da administração sejam de inteiro conhecimento da população.? O compromisso está longe de ser original. Antes de Kassab, o governador José Serra (PSDB) e a ex-ministra Marta Suplicy (PT) recorreram ao mesmo discurso ao assumir o comando da Prefeitura paulistana. Na época, o contexto era o do combate à corrupção. Desta vez, Kassab preferiu o da ?administração responsável?. Na lista das promessas sem detalhes, o prefeito disse que não medirá esforços ?para a realização do sonho dos paulistanos que querem uma cidade mais justa, mais limpa, mais saudável, mais civilizada?. Para aqueles que dependem da educação e saúde públicas, Kassab prometeu ?dias melhores?. Nem mesmo o setor que monopolizou o debate durante toda a campanha, o do transporte público, recebeu de Kassab metas mais precisas. ?Eu me comprometo a continuar trabalhando todos os dias, de sol a sol, para que o transporte público desta cidade melhore a ponto de ser uma garantia de conforto para todos os usuários, um caminho para a redução da poluição do ar e dos transtornos do trânsito?, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.