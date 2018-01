Kassab promete decisão sobre futuro político para hoje

Questionado por jornalistas a respeito do anúncio que Afif fez hoje pela manhã, após evento no Palácio dos Bandeirantes, Kassab afirmou: "Não, ele não disse isso". Porém, ao confirmar o fato, ponderou: "Isso é um fato importante e relevante da nossa conversa." Afif e Kassab terão um encontro na tarde de hoje para falar do novo partido. Afif, inclusive, disse que a conversa será para traçar os rumos do PDB. "Agora, é uma questão de definição e não é mais hipótese", afirmou o vice-governador.

Mesmo com o anúncio oficial de Afif Domingos, Kassab não quis confirmar oficialmente que está deixando o DEM para integrar a nova sigla que ajudou a formular. Ele confirmou apenas que encontra-se logo mais com o vice-governador e que falta apenas a conversa com Afif para anunciar o seu destino político. "De hoje não passa a minha decisão", frisou.

O prefeito esteve, na manhã de hoje, no Consulado do Japão, para assinar o livro de condolências em memória das vítimas do terremoto naquele país. Na rápida entrevista que concedeu, o prefeito disse que conversou novamente hoje pela manhã com o presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen, mas não entrou em detalhes. Indagado se o nome de seu novo partido será mesmo PDB, desconversou: "O meu partido é o DEM".