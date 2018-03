Kassab promete continuidade na Prefeitura de SP Em discurso realizado hoje na sede da Prefeitura de São Paulo, na cerimônia que marcou o início oficial de seu segundo mandato, o democrata Gilberto Kassab prometeu uma gestão de continuidade. Além disso, reafirmou o compromisso de manter os investimentos em saúde, educação e transporte público, a despeito da crise financeira internacional. Ao lado de seu padrinho político, o governador paulista, José Serra (PSDB), a quem classificou de "maestro", o prefeito afirmou: "Neste segundo mandato seremos o mesmo governo, com o mesmo plano de governo revigorado por nossos desafios". Kassab usou uma metáfora fubebolística para falar sobre a "presença" de Serra em sua administração, mesmo após o tucano ter deixado o cargo de prefeito para assumir o governo estadual. O democrata comparou a sua gestão com a seleção brasileira dos tempos do craque Pelé, citando que após a saída do jogador, a seleção continuou com a "mesma espinha dorsal". E aproveitou a ocasião para alfinetar a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), sua maior adversária nas eleições. Ele relembrou a situação financeira do município no final do mandato da petista e citou como exemplo o suposto calote nos credores. No discurso da solenidade de início da nova gestão, o prefeito devolveu uma outra crítica feita pela petista durante a campanha eleitoral, relacionada ao elevado volume de recursos no caixa da Prefeitura. Em resposta, Kassab disse que essa reserva de recursos será útil para enfrentar os efeitos da crise financeira global. "Nossos adversários nos censuraram por ter dinheiro em caixa. Falaram como a cigarra, debochando das formigas que trabalham", disse. "Fomos prudentes. Somos prudentes." A cerimônia na Prefeitura foi bastante concorrida, com a presença estimada de 2,5 mil convidados, segundo dados da assessoria de imprensa do Executivo municipal, dentre eles, autoridades das várias esferas de poder e políticos, sobretudo do Democratas, do PSDB e do PMDB.