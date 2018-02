Kassab ouve representantes de transportadores de carga O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, que fez 48 anos hoje, tomou café da manhã no Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo (Setecesp), na zona sul da cidade. No encontro, o prefeito expôs seu plano de governo para uma segunda gestão e ouviu reclamações e sugestões da categoria. Mais tarde, o candidato foi como convidado ao Mutirão da Legalidade, movimento em defesa da aprovação do Projeto de Lei Complementar 02/07, que ajusta a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, chamada de Lei do Supersimples. O evento, promovido pela Associação Comercial de São Paulo, foi realizado no Clube Espéria. O prefeito de São Paulo não lançou o tradicional desafio diário à candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Marta Suplicy. "Como hoje é meu aniversário, não terá desafio", disse. Kassab comemorou os 48 anos no fim do dia, com uma festa no Comitê Central de Campanha. Encontros e caminhada O candidato pela coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) a prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou hoje pela manhã de encontro organizado pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciário), na sede da entidade, no bairro da Liberdade, região central da cidade. Alckmin falou sobre seus planos de governo e em seguida fez caminhada pelo bairro do Ipiranga. À tarde, almoçou com diretores e associados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), na zona sul.