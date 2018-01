Kassab nomeia vice para Assistência Social A vice-prefeita eleita de São Paulo, Alda Marco Antonio, do PMDB, comandará a Secretaria de Assistência Social na próxima gestão do prefeito reeleito Gilberto Kassab, do DEM. Fonte ligada à presidência do PMDB confirmou a indicação. A princípio relutante, Alda foi convencida pelo comando do partido a aceitar a secretaria, para marcar a presença do PMDB na gestão. O convite partiu de Kassab e foi formalizado ao presidente estadual da sigla, o ex-governador Orestes Quércia, em reunião no escritório do peemedebista na semana passada. Engenheira, Alda foi secretária estadual do Menor na gestão de Quércia (1987-1990) e secretária municipal de Assistência Social da gestão Celso Pitta, atual PTB (1997-2000). Nessas eleições, o apoio do PMDB garantiu a Kassab no 1º turno mais tempo no horário eleitoral gratuito de TV e rádio do que os adversários - fator determinante para a estratégia de campanha vitoriosa do democrata.