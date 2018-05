Kassab nega candidatura ao governo paulista em 2010

"Todos sabem da minha relação de parceria, amizade e estima pessoal pelo governador José Serra. E todos sabem do compromisso que eu tenho com a cidade de São Paulo. Isso não é novidade", afirmou ele, após participar da abertura da Semana de Conciliação da Justiça no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, em São Paulo.

Sem entrar na polêmica ao veto que o governador tucano teria dado à sua eventual candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, Kassab ressaltou a aliança entre o PSDB e o DEM em São Paulo. "Todos sabem que existe uma aliança em São Paulo entre o PSDB e o DEM muito sólida e que terá continuidade nas eleições do ano que vem."

O compromisso de parceria entre DEM e PSDB para as eleições 2010 foi reafirmado no pleito municipal do ano passado, quando Kassab venceu a corrida à prefeitura, derrotando a petista Marta Suplicy e também o tucano Geraldo Alckmin. Esse acordo prevê ainda que o presidente do PMDB paulista, Orestes Quércia, seja candidato ao Senado Federal pela aliança.