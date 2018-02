Kassab minimiza liderança de Alckmin ao governo de SP

Com o apoio informal do governador tucano José Serra, Kassab derrotou Alckmin nas eleições municipais do ano passado. Serra trabalhou para que a aliança PSDB-DEM lançasse um só candidato a prefeito, mas Alckmin insistiu em uma candidatura própria. E acabou derrotado no primeiro turno. Kassab, Alckmin e o secretário do Trabalho, Guilherme Afif Domingos (DEM), participaram hoje da cerimônia de posse da diretoria do sindicato.

Para Kassab, a chapa dispõe de três "extraordinários nomes": Alckmin, Afif e o secretário estadual da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB). Ao citar Aloysio, aposta de Serra para o Palácio dos Bandeirantes, Kassab desdobrou-se em elogios: "Aloysio tem um extraordinário trabalho, uma folha de serviços brilhante. Todos sabem de sua extraordinária capacidade, do seu passado e seu presente, de sua capacidade de harmonizar." Para Alckmin, os adjetivos foram mais modestos. Kassab disse apenas que o ex-governador "tem serviços de relevância prestados". Afif foi lembrado pela "inteligência e formação".

O prefeito disse que a escolha entre esses nomes e outros que possam surgir caberá a Serra, o "coordenador" da aliança. "O meu candidato será o candidato do governador José Serra", disse Kassab, negando intenção de concorrer ao Bandeirantes. "Sou candidato a ser um bom prefeito para São Paulo. Minha expectativa é sair, ao final deste mandato, de cabeça erguida."

Ao saber da declaração do prefeito, Alckmin, que atribui o bom desempenho nas pesquisas ao reconhecimento a seu trabalho, esforçou-se em mostrar unidade com o pupilo de Serra. "Ele (Kassab) tem razão. (Pesquisa eleitoral) não é um fator decisivo em si", disse sem firmeza. Questionado sobre a possível candidatura de Aloysio, o secretário limitou-se a dizer que o colega "tem todo o seu respeito". Ele ponderou que a escolha de candidatos só se dará em 2010 e encerrou a entrevista coletiva.

Ciro

Afif admitiu que seu nome é considerado nas negociações da aliança, mas evitou falar para qual cargo. "Meu nome foi colocado pelo DEM para eleições majoritárias, para fazer uma chapa o mais forte possível, em respaldo ao projeto presidencial do governador José Serra", disse o secretário do Trabalho. Apesar de não admitir a pré-candidatura, Serra é um dos tucanos mais cotados para disputar a Presidência em 2010.

Para Afif, a possibilidade de o deputado federal Ciro Gomes (PSB) se lançar candidato ao governo do Estado com o apoio do PT não passa de um "balão de ensaio para botar pimenta na discussão eleitoral". "Não acredito na entrada do Ciro", disse o secretário. Alckmin, que poderia se favorecer na disputa interna do PSDB caso Ciro se candidatasse, esquivou-se de comentar essa possibilidade. "Não vejo relação entre uma coisa e outra", disse o ex-governador.