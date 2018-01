Kassab lança PSD e fala em posição 'independente' O prefeito Gilberto Kassab lançou oficialmente na manhã de hoje o PSD, em evento que reúne prefeitos e deputados estaduais e federais paulistas, na Assembleia Legislativa de São Paulo. De acordo com Kassab, a escolha do PSD é uma homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, por sua administração desenvolvimentista na década de 1950. "Por ele ter sido um presidente voltado às ações desenvolvimentistas", argumentou. O prefeito, que deixou o DEM para fundar a nova legenda, disse que o PSD nasce a nível nacional com posição independente. "Um partido não pode nascer engessado", justificou.