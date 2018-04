Kassab, Lacerda e Paes são eleitos; PMDB ganha 4 capitais

O PMDB elegou quatro dos onze prefeitos de capitais onde houve segundo turno: Eduardo Paes, no Rio de Janeiro; José Fogaça, em Porto Alegre; João Henrique, em Salvador e Dário Berger, em Florianópolis. Em São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) confirmou as pesquisas e venceu a petista Marta Suplicy. O candidato do PSB em Belo Horizonte, Marcio Lacerda, derrotou Leonardo Quintão (PMDB). O PTB elegeu dois prefeitos: Duciomar Costa em Belém e Amazonoino Mendes, em Manaus. O PSDB venceu a disputa pelas prefeituras de São Luís, com João Castelo, e de Cuiabá, com Wilson Santos. Em Macapá, Roberto Góes do PDT bateu Camilo Capiberibe do PSB. Com o resultado no segundo turno, o PMDB se igualou ao PT em número de prefeitos de capitais: seis. O PT, porém, elegeu seus seis prefeitos no primeiro turno. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu derrotas nas três capitais em que disputou o segundo turno: São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Por outro lado, oito dos onze eleitos no segundo turno são de partidos da base aliada do governo federal. As exceções são Cuaibá, São Paulo e São Luís. Belo Horizonte, porém, é um caso a parte na disputa entre governo e oposição. Apesar de pertencer ao PSB, Lacerda é apoiado tanto pelo prefeito petista de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, como pelo governador tucano, Aécio Neves. O Tribunal Superior Eleitoral espera ter o resultado final em todas as cidades, com exceção de Manaus, até as 20h. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.