Kassab já busca nova opção eleitoral Diante do impasse de um acordo eleitoral com o PSDB em torno do vice-governador Guilherme Afif Domingos (PSD) como candidato à Prefeitura em 2012, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, elogiou ontem o seu secretário de Educação, Alexandre Schneider, ao afirmar que ele seria "um grande prefeito".