Kassab inspira candidato do PSB O candidato do PSB em São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes, se inspira no desempenho do prefeito Gilberto Kassab (DEM) em São Paulo para tentar vencer. Ele enfrenta João Paulo Rillo, do PT. Valdomiro lembrou que, no primeiro turno, Kassab estava atrás nas pesquisas, deu uma arrancada e ultrapassou a petista Marta Suplicy. No seu caso, ele iniciou o segundo turno em desvantagem, segundo o Ibope, e espera repetir a façanha de Kassab. Valdomiro já mostrou o prefeito em sua propaganda.