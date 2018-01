Kassab: indícios de propina a secretário não procedem

Dados apreendidos pela Operação Castelo de Areia da Polícia Federal apontam para indícios de pagamento de R$ 1 milhão ao secretário pela construtora Camargo Corrêa, de acordo com matéria do jornal Folha de S.Paulo. A Procuradoria da República em São Paulo enviou requerimentos à Procuradoria Geral da República e à Procuradoria-Geral de Justiça para que sejam aprofundadas as investigações em relação a Zacarias e outros parlamentares envolvidos. O secretário está em férias e, quando voltar, terá o cargo garantido, afirmou Kassab.