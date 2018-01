Kassab indica sindicalista como quarta opção para vice da chapa de Serra

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) anunciou na terça-feira, 28, uma quarta indicação para vice na chapa com José Serra (PSDB). Trata-se de Ricardo Patah, no PSD desde setembro e presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Anteriormente, Kassab só havia falado nos nomes do secretário municipal de Educação Alexandre Schneider, do titular da pasta do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge, e da vice-prefeita e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Alda Marco Antonio. "Eu esqueci de falar do Patah... Vou falar três vezes o nome dele para compensar", brincou Kassab, durante inauguração de vagas do Centro de Educação Infantil (CEI) Cedro do Líbano VI, na zona sul.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pattah é responsável pelo braço sindical do partido e também pela articulação de políticas sociais do PSD. Como presidente da UGT, ele comanda 1.013 sindicatos que representam mais de 7 milhões de trabalhadores.

Alexandre Schneider negou que a vaga de vice em aberto tenha gerado clima de rivalidade no PSD. "O único problema que a gente tem hoje é que o Serra é palmeirense, eu sou corintiano e o prefeito é são-paulino." O secretário afirmou estar feliz por ter sido lembrado, mas disse que pretende continuar trabalhando em sua pasta. "O que combinei com ele (Kassab) é que continuo trabalhando até o fim do ano sem pensar nisso", disse.

Boato. O prefeito classificou como "bobagem" a informação que vem sendo ventilada de que José Serra teria dito a interlocutores que sairia do PSDB caso ganhasse as eleições. "É bobagem. Não levo a sério quando interlocutores não aparecem. Não é verdade."