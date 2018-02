Kassab incorpora serristas e reforça projeto eleitoral

Kassab diz que pretende procurar todos secretários que trabalharam com Serra e convidá-los para integrar o seu governo - iniciativa, segundo ele, feita em comum acordo com Alckmin. O prefeito começou a sondar os serristas ainda no ano passado, quando o então governador eleito começou a montar o governo.

Kassab, que herdou a prefeitura de Serra e é um dos cotados para disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2014, fortaleceu-se politicamente aproximando-se de tucanos paulistanos desde a sua reeleição em 2008.

Conseguiu construir interlocução com o PSDB local e manteve em seu secretariado quadros tucanos, como Walter Feldman, na Secretaria dos Esportes. Em 2010, Kassab apoiou a eleição do vereador José Police Neto, também do PSDB, para a presidência da Câmara Municipal. Com essa nova aproximação dos serristas, ele poderá dividir novamente os tucanos e dificultar a intenção de Alckmin de indicar, sem convenção, um nome do PSDB para concorrer a prefeito em 2012. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.