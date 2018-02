Kassab inaugura comitês regionais de campanha em SP O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, inaugura hoje dois comitês regionais de campanha na zona leste e no centro da capital paulista. Ele também participa do Encontro das Baianas na escola de samba Imperador do Ipiranga, na zona sul. Durante a manhã e a tarde, Kassab cumpriu agenda de prefeito. O candidato fez vistoria da nova sede da Guarda Civil Metropolitana, no centro, participou de uma gincana pela amamentação, organizada pela Coordenadoria de Saúde da zona leste, e se reuniu com o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, em um grupo de estudos bíblicos na Congregação Israelita de São Paulo, onde estava também o candidato a prefeito Renato Reichmann, do PMN. Entre seus compromissos, Kassab aproveitou para divulgar mais um de seus desafios para a candidata Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB). "Qual governo (o seu ou o de Marta) entregou mais remédios em casa?", questionou. Campanha nas ruas O candidato do PP, Paulo Maluf, visitou o comércio dos bairros Butantã, na zona sul, e Tatuapé, zona leste, e se encontrou com lideranças das regiões. Maluf também participou da inauguração de um comitê regional de campanha, na zona leste de São Paulo. Soninha Francine, do PPS, concedeu entrevista à Radiobrás sobre sua candidatura e seu plano de governo. No começo da noite, a candidata seguiu para a entrada de uma universidade na zona oeste para conversar com estudantes. Ainda hoje, ela participa da cerimônia de inauguração da Casa de Beijing, criada pela Prefeitura para o acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), gravou programa de rádio para a propaganda eleitoral gratuita e deu entrevistas para um site e para uma rede de televisão. Levy Fidélix, do PRTB, participou de reuniões de campanha. À noite, visita os bairros Santana, Jaçanã, Horto Florestal e Tucuruvi, acompanhado de candidatos a vereador. Já o candidato da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura, concedeu entrevista a uma rede rádio. Edmilson Costa, do PCB, resolveu assuntos particulares. A assessoria de imprensa da candidata do PCO, Anaí Caproni, que teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no último dia 28, informou que a candidata entrou com recurso e aguarda nova decisão.