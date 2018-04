Kassab ganha recurso para permanecer no cargo

Com o efeito suspensivo, o prefeito poderá permanecer no cargo até o julgamento final do processo. A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Aloísio Sérgio Rezende Silveira, o mesmo que determinou a cassação de seu mandato.

Desde que foi anunciada a decisão do juiz em cassar o seu mandato, Kassab vem reiterando a confiança na manutenção de seu mandato e na Justiça. O prefeito destaca que todas as doações da campanha foram feitas de forma correta, argumentando que suas contas de campanha foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele argumentou ainda que a doação de empresas ligadas a concessionárias do governo, motivo do pedido de cassação, foi considerada legal por instâncias superiores da própria Justiça Eleitoral.