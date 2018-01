Kassab funda PSD no RN, Estado do presidente do DEM O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente do PSD, fez hoje a fundação do partido no Estado do presidente nacional do DEM, o senador José Agripino Maia. Em Natal, o líder paulista optou pela ironia ao responder às recentes críticas feitas pelo senador do DEM (ex-legenda de Kassab), que disse ser o PSD "um partido a serviço do Palácio do Planalto". Ao ser questionado sobre a acusação feita pelo senador José Agripino, Kassab afirmou: "Eu desejo muita sorte ao senador José Agripino. Sei que ele vive um momento difícil, de angústia".