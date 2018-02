Kassab faz minirreforma para ajudar campanha de Serra O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), prepara mais uma minirreforma no primeiro escalão de seu secretariado para ajudar a campanha de José Serra (PSDB) na sucessão municipal. Kassab reuniu-se na manhã de ontem com titulares de pastas para comunicar as mudanças. Bebetto Haddad (Esportes), do PMDB, e Antonio Carlos Malufe (Relações Governamentais), do PSD, devem deixar os cargos em data a ser definida.