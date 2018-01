Kassab fará ofensiva em Estados para engrossar PDB

A investida é uma última tentativa de tentar engrossar as fileiras da nova legenda, batizada provisoriamente de PDB (Partido da Democracia Brasileira). Kassab sofreu revés nos últimos dias, após atuação de líderes do DEM e do PSDB, que, para inviabilizar o novo partido, entraram em campo cortejando potenciais quadros.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo revelou em 28 de fevereiro, líderes do DEM pediram ajuda ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) e ao senador Aécio Neves (PSDB) a fim de que evitassem migração para a nova sigla.

A ideia ontem era fazer um ato político no Amazonas, onde Kassab tem como alvos o governador Omar Aziz (PMN) e o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PTB). O outro ato político será na Bahia - o prefeito vai levar o vice-governador Otto Alencar (PP) para seu novo partido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.