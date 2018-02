Kassab exibirá imagem associada a realizações Com aprovação de quase 50% na Prefeitura de São Paulo, mas só 8% das intenções de voto, o programa do candidato à reeleição Gilberto Kassab (DEM) vai centrar fogo na associação de sua imagem com realizações da atual gestão. Construção de hospitais e escolas, operações de limpeza visual da cidade e obras viárias serão mostradas à exaustão, sempre associadas ao prefeito. O objetivo é passar imagem de confiança de Kassab, um prefeito que tomou medidas que melhoraram a vida das pessoas. Além das AMAs e dos CEUs, serão reforçadas ações como a Operação Cidade Limpa e a proibição do tráfego de caminhões no centro. Por enquanto, não haverá as tradicionais declarações de apoio de políticos e autoridades. Os programas, de 8 minutos e 40 segundos cada um, trarão ainda imagens de problemas da cidade ligados à gestão da ex-prefeita Marta Suplicy (PT). No primeiro programa do DEM, na quarta-feira, passará pot-pourri de realizações do governo em vários temas, como saúde, educação e transportes. "O programa terá um pouco de tudo, será como uma revista", explica Luiz Gonzales. A equipe de Kassab conta com cerca de 80 profissionais. O estúdio montado para as produções simula um escritório residencial, com mapas nas mesas e porta-retratos do candidato com sua família.