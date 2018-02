Kassab evita falar de eleição durante entrega de parque

Pouco antes de falar com jornalistas, Kassab havia pedido aos presentes para aplaudirem os secretários que discursaram durante a cerimônia. Segundo o próprio prefeito, o objetivo era dimensionar a aprovação da população. "Seu negócio é turismo, não é Prefeitura", brincou Kassab, após os ouvir os aplausos ao presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Caio Luiz de Carvalho.

O prefeito evitou comentar sobre a possibilidade de o PSB lançar o nome de Gabriel Chalita como candidato à sucessão municipal. O nome seria uma tentativa do PSB tentar se lançar como uma terceira opção para a Prefeitura. Hoje, de um lado, há os aliados de José Serra e de Geraldo Alckmin disputando a indicação entre os tucanos e, de outro, o PT buscando um nome forte para desbancar a aliança entre DEM e PSDB.

"Não existe terceira, quarta ou quinta via. Não está na hora", afirmou. Nesta semana, o presidente do PSB-SP e secretário estadual do Turismo, Márcio França, defenderam a indicação de Chalita para o cargo. Na visão do líder do partido, Chalita seria um nome com "bom trânsito" entre petistas e tucanos.

Kassab esteve presente no Parque da Ciência no final da manhã de hoje. Em 2008 o governo municipal lançou um programa com o objetivo de alcançar o número de cem parques em funcionamento até 2012. A unidade de Cidade Tiradentes possui campo gramado, duas quadras poliesportivas e centro de convivência, entre outras opções de lazer, e custou R$ 1,9 milhão.

Reciclagem

Durante a cerimônia, o prefeito de São Paulo recebeu de uma petroquímica a doação de 500 jardineiras, lixeiras e bancos feitos de plástico com aparência de madeira. As peças são resultado de uma campanha de reciclagem da empresa, que arrecadou 13,5 toneladas de resíduos plásticos entre os dias 4 e 28 de novembro do ano passado.

Os resíduos, utilizados na fabricação das peças, foram coletados em cinco parques localizados em diferentes regiões de São Paulo e no autódromo de Interlagos durante os três dias da etapa brasileira da Fórmula 1, ocorrida em novembro passado.